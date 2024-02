Fragtrute mellem Dublin og Liverpool er i gang

Torsdag 15. februar 2024 kl: 12:38

Af: Redaktionen Den første afgang på den nye fragtrute var klokken 6.30 torsdag morgen fra Terminal 5 i havnen i Dublin Havn. Stena Line vil operere med daglige afgange om morgenen fra Dublin og have returafgange om aftenen fra 12 Quays Terminalen i Birkenhead ved Liverpool.Den nye rute er Stena Lines syvende rute over Det Irske Hav. Udover den nye fragtrute mellem Dublin og Liverpool driver rederiet ruterne Belfast-Cairnryan, Belfast-Heysham, Belfast-Liverpool, Dublin-Holyhead, Rosslare-Fishguard og Rosslare-Cherbourg.Rederiet har til at begynde med indsat færgen »Stena Horizon« på ruten, men ser på mulighederne for permanent at indsætte et fragtfartøj i stedet for.I 2023 underskrev Stena Line en aftale med Peel Ports om at drive færgedrift fra 12 Quays Terminalen i Birkenhead ved Liverpool indtil år 2100.Stena Line er et af Europas store færgerederier, og hvert år transporterer rederiets 39 fartøjer 6,5 millioner passagerer på sine 18 ruter i Nordeuropa, der sammenlagt har 26.000 færgeoverfarter hvert år. Stena Line har 5.900 ansatte og en årlig omsætning på 17 milliarder svenske kroner.