Reservehjul indeholdt mere end blot luft

Torsdag 15. februar 2024 kl: 12:25

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Onsdag klokken 14.30 tog Toldstyrelsen den polsk indregistrerede trækker med sættevogn, som den 24-årige mand var chauffør på, ud til kontrol. Toldstyrelsen kørte sættevognstoget gennem en af sine lastbilscannere - og kunne derefter konstatere, at to reservehjul var fyldt op med andet blot luft. En nærmere kontrol viste, at de to hjul indeholdt 148 kg hash.Den 24-årige manden, der efterfølgende blev anholdt og sigtet for indsmugling af hash, fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg torsdag klokken 13, hvor Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre.