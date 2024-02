23-årig kørte udrykningskørsel i sin egen bil - og fulgte Færdselsloven

Torsdag 15. februar 2024 kl: 09:54





Af: Redaktionen Det sker sjældent, at private borgere er nødt til at køre udrykningskørsel, men det skete for en 23-årig mand fra Lolland, som onsdag eftermiddag måtte haste til sygehuset i Nykøbing med en fødende kvinde. Den 23-årige gjorde, som det er foreskrevet i Færdselsloven, og anmeldte udrykningen til politiet bagefter.Reglerne er beskrevet i Færdselslovens paragraf 7, stk. 4:

Motorkøretøj, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne eller i et andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, og som foran på køretøjet på iøjnefaldende måde har anbragt en hvid dug, er under denne kørsel ligestillet med udrykningskøretøj.



Føreren af motorkøretøjet skal snarest muligt efter, at sådan kørsel har fundet sted, give politiet meddelelse herom.



Uberettiget anvendelse af hvid dug er forbudt.





