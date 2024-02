Chauffør på vindmølletransport fulgte følgebiler, der kørte forkert

VINDMØLLETRANSPORT VAR FOR HØJ:

Onsdag 14. februar 2024 kl: 17:40

Af: Redaktionen Over for DR betegner Michael Hjuler, der er direktør og indehaver af Vindelsbæk Transport i Rødkærsbro sydøst for Viborg, sammenstøddet mellem særtransport og bro, som resultatet af en menneskelig fejl.Til DR fortæller han, at to følgevogne kørte forkert og ledte hans chauffør ind under broen, der fører Thorstedvej over Rute 11 - mellem Sæd ved grænsen til Tyskland og Nr. Sundby - som mellem Sundby og Thisted deler vej med Rute 26 - mellem Aarhus og Hanstholm.Blokvognen med vindmøllenavet kilede sig fast under broen. Onsdag eftermiddag lykkedes det for Falck og Vejdirektoratet at få nav og blokvogn fri.Vejdirektoratet regner med, at der torsdag morgen er lagt ny asfalt under broen - indtil da vil Rute 11/Rute 26 være spærret i begge retninger.Sammenstødet mellem vindmøllenavnet og broen var så voldsomt, at dele af broens betonkonstruktion blev slået i stykker, så armeringsjern blev blotlagt og vejbanen blev beskadiget.Vejdirektoratet betegner skaden som alvorlig, hvilket også fremgår af de billeder, Vejdirektoratet har lagt op på X - tidligere twitter.Interesserede kan se billederne