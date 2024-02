- Italiensk producent af store og små køretøjer rådgiver om nye godkendelsesregler

Tirsdag 13. februar 2024 kl: 13:38

Af: Redaktionen Om homologering:

Homologering er det udtryk, der bruges til hele køretøjsgodkendelsesprocessen. Godkendelse er et offentligt udstedt certifikat, der tillader et produkt at komme ind på markedet. Indledende vurderinger efterfulgt af test i henhold til standarder og direktiver udføres indtil udarbejdelse af verificerede tekniske rapporter, der sendes til myndighederne til endelig godkendelse





Siden 2018 har der været betydelige ændringer i reglerne for homologering af køretøjer inden for EU. Ændringerne har primært fokuseret på at hæve sikkerhedsstandarderne og reducere miljøpåvirkningen inden for transportsektoren.

En tæt dialog mellem opbyggere og køretøjsleverandør

Sikkerhed bag rattet - og ved siden af ​​bilen



Kravene vedrørende påbygninger og ændringer af køretøjer udgør en central del af de nye WVTA-regler (WVTA - Whole Vehicle Type Approval).For at opnå certificering og godkendelse i overensstemmelse med de nye standarder peger man hos Iveco på, at det er vigtigt at overveje valget af materialer og konstruktionsstandarder samt sikre overholdelse af sikkerheds- og miljøkrav. Derfor vil Iveco sikre, at både kunder og opbyggere har al den nødvendige information, så deres køretøjer opfylder de seneste krav.- Homologation er afgørende for vognmænd, da det garanterer, at deres køretøjer er både lovlige og pålidelige. Hos Iveco lægger vi stor vægt på sikkerhed og samarbejder tæt med opbyggere og leverandører for at sikre, at vores køretøjer konstant overholder de seneste regelopdateringer. Vores mål er at minimere bekymringerne hos vores kunder og give dem tillid, siger Ken Martinsen, der er teknisk produktchef hos Iveco.Til trods for, at WVTA-reglerne for homologation blev opdateret i 2018, er de først begyndt at blive implementeret i år. For at sikre en problemfri implementering og drift er det derfor ifølge Ken Martinsen vigtigt at forstå de nye regler.- De nye homologeringsregler kan godt være forvirrende. Selvom et køretøj er godkendt i henhold til EU-regler, betyder det ikke nødvendigvis, at det opfylder specifikke krav i et bestemt land, såsom lokale vægtregler eller skatteundtagelser. Det kan gøre det udfordrende at bruge visse typer køretøjer på det pågældende marked, selvom de opfylder EU-standarderne. Samtidig kan nogle nationale regler være strengere end EU's standarder for at imødekomme nationale behov eller indføre ekstra sikkerheds- eller miljøkrav. Derfor arbejder vi hos IVECO på at hjælpe vores kunder med at tilpasse deres køretøjer, så de opfylder de nye krav både på EU-niveau og i overensstemmelse med nationale og skattemæssige regler, forklarer Ken Martinsen og fortsætter:- Derfor uddanner vi løbende vores opbyggere for at sikre, at de besidder de nødvendige kompetencer til at håndtere dokumentationen i overensstemmelse med de nye regler. Samtidig samarbejder vi tæt med dem for at tilpasse køretøjet efter kundens behov og integrere opbygningerne sømløst med køretøjets design og ydeevne. Derved garanterer vi, at vores løsninger opfylder alle regler og er økonomisk fordelagtige.En vigtig del af homologering er GSR (General Safety Regulation), der udgør et sikkerhedselement i EU’s godkendelsesproces. Forordningen fastsætter krav til avancerede førerstøttesystemer, som forbedrer vejsikkerheden for alle trafikanter og etablerer den retlige ramme for godkendelse af automatiserede og fuldt førerløse køretøjer i EU.- Først blev sensorer implementeret på køretøjet, efterfølgende kom de, der udsendte signaler. Næste skridt er indførslen af sensorer, der både sender signaler og aktivt griber ind i kørslen, hvis føreren pludselig forlader kørebanen.Ifølge Ken Martinsen er et af de kommende skridt også, at man blot skal angive destinationen og ikke behøver at give slip på køretøjet - og det kan være et vigtigt skridt mod selvkørende køretøjer- Med de nye opdateringer af reglerne befinder vi os på andet trin, hvor sensoren skal udsende både optiske og lydsignaler. Derfor har vi hos Iveco udviklet vores nye køretøjsmodeller med fokus på sikkerhed og samtidig i overensstemmelse med de nye regelopdateringer, så man som kunde er sikker på, at man opfylder kravene, siger Ken Martinsen.