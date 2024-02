Ultraviolet lys kan desinficere luft i gylletanke

Tirsdag 13. februar 2024 kl: 10:46



(Illustrationer: VM Tarm A/S)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen VM Tarm oplyser, at installationen af UV-lysene er beregnet på en minimum reduktion af PRRS på 90 procent. UV-lyskilderne monteres i en lukket kasse på tanktoppen, og der monteres en ekstra åndeventil som forbindes til kassen.PRRS står for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome og er en smitsom virus-infektion i luftvejssystemet, der kan ramme alle grise. (Kilde: svineproduktion.dk/Landbrug & Fødevarer)