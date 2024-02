Vognmand kører weekenden i møde i pariser-trækker

Fredag 9. februar 2024 kl: 10:33

480 hk turbo-compoundmotor

Fuld luftaffjedring

Malet dørk med finpudsede detaljer

Lygtebøjler på taget

To fjernprojektører

Sideskørter førerhusets farve

Læderpakke

Focal lydsystem med SubWoofer

TV

1.800 W inverter

Kaffemaskine

Seks LED arbejdslys

Bak- og cyklistkamera

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om den nye pusher-trækker hos Fjelsø Tanktransport A/S:Der er desuden installeret et kompressoranlæg specifikt for tankvogne samt en CTek-lader.Opbygningen er udført hos Volvo Truck Center Viborg, mens Ringvejens Auto - også i Viborg - har stået for lakeringen af dørk og skørter.Lastbilen er solgt og leveret af Lars Herslund fra Volvo Truck Center Viborg/Renault Trucks Danmark.