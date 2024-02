Rederikoncern vil gøre bugserbåds-virksomhed til et selvstændigt selskab

Torsdag 8. februar 2024 kl: 12:00

Af: Redaktionen Aktiviteterne i Svitzer A/S og dets datterselskaber vil blive indskudt i et nyt selskab med det juridiske navn Svitzer Group A/S (Svitzer Group), hvilke aktier vil blive fordelt pro rata til Mærsk's aktionærer og forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.Efter at have evalueret de forskellige muligheder for Svitzer, har Maersk konkluderet, at Svitzer som en selvstændig børsnoteret enhed er den bedste mulighed for virksomheden og for langsigtet værdiskabelse for Maersk-aktionærerne, hvilket giver dem mulighed for at deltage i den fremtidige vækst i en global leder inden for bugsering med attraktive udviklingsmuligheder.Med forbehold af godkendelse fra Mærsk-aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af april, forventes den første handelsdag og officiel notering for aktierne i Svitzer Group på Nasdaq Copenhagen 30. april 2024.