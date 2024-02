Transportfond er klar til at fremhæve nye initiativer

Torsdag 8. februar 2024 kl: 11:40

Af: Redaktionen

- Vi ønsker med prisen at fremhæve og hædre gode og fremadrettede initiativer, der kan inspirere branchens virksomheder. Vi ser frem til at modtage rigtig mange gode indstillinger og forslag til, hvem der fortjener at få ”FDE Fondens Initiativpris 2024, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen, der er tidligere direktør i transportorganisationen ITD









FDE Fondens Initiativpris gik i 2022 til hele den danske transport- og logistikbranche for branchens humanitære indsats i forbindelse med krigen i Ukraine. Beløbet blev fordoblet til i alt 100.000 kr. og givet via de tre organisationer Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet.









I 2023 gik prisen til Fogtmann Logistik A/S i Vejle. I forbindelse med overrækkelsen blev det blandt andet fremhævet, at Fogtmann Logistik A/S gennem flere år har haft et særligt fokus på den grønne omstilling og vist sig som en af de mest innovative virksomheder i branchen. Det blev også fremhævet, at virksomheden tænker som iværksættere med store ambitioner.









FDE Fondens Initiativpris består af et legat på 50.000 kr, et diplom og en statuette.









her: Forslag til prismodtagere kan indsendes i perioden 1.-28. februar via FDE Fondens web-side, der kan findes via dette link - klik









Fonden kan også selv udpege årets prismodtager.

