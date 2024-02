EU's tre institutioner har lagt en vej frem for grøn industri

Torsdag 8. februar 2024 kl: 11:06

Af: Redaktionen - EU er ved at tabe den globale kamp om grønne arbejdspladser, og der er ikke behov for flere skåltaler. Der er brug for, at EU kommer op i gear og arbejder proaktivt med industripolitikken frem for at rykke på bagkant af, hvad andre gør. Vi skal bruge konkrete løsninger for at få kortere sagsbehandlingstider og færre administrative byrder. Her er aftalen om NZIA et rigtigt skridt på vejen mod en fremsynet industripolitik, som gør hverdagen i en forandret verden lettere for vores virksomheder, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) i en kommentar til tirsdagens aftale.Et vigtigt formål med NZIA er at skabe hurtigere tilladelser til virksomheder, der vil producere grønne teknologier i Europa. Andre prioriteter har været udformningen af nye udbudsregler, som skal øge efterspørgslen på europæisk produceret teknologi og stiller nye krav om bæredygtighedFra dansk side har det været vigtigt at danske styrkepositioner som biosolutions og CO2-lagring får gavn af forslaget.På baggrund af aftalen vil der blive foretaget de sidste tekniske justeringer, inden EU’s medlemslande skal bekræfte aftalen på et møde næste uge.