Lille transport var for stor og tung

Tirsdag 6. februar 2024 kl: 10:42

(Foto: Bad Segeberg Polizei)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen (Foto: Bad Segeberg Polizei)Kontrollen fandt sted ved 20.30-tiden torsdag 1. februar, hvor politiet standsede Kleintransporteren på Bundesstrasse B 206 fra Bad Segeberg i retning Bad Bramstedt.Kleintransporteren var lastet med ståldele, der havde bragt totalvægten op på over 7 ton, hvilket var mere end det dobbelt af den tilladte totalvægt.Da føreren af ​​køretøjet havde bopæl i udlandet, krævede politiet et depositum og nedlagde forbud mod, at bilen måtte køre videre med det tunge læs. Dagen efter blev en del af godset flyttet over på en anden bil, så totalvægten kom ned på det tilladte og føreren kunne fortsætte sin Kleintransport.