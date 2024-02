50-årig mand så sig gal på lastbilchauffør - og fik sin bil beslaglagt

Mandag 5. februar 2024 kl: 10:34

Af: Redaktionen Den 50-årige mand havde tilsyneladende set sig så gal på en lastbilchauffør, at han flere gange med kort afstand kørte ind foran lastbilen og bremsede hårdt op, så bilerne stødte sammen.









Efter sammenstødene kørte begge køretøjer ind i nødsporet. Her gik den 50-årige over til lastbilchaufføren og slog ham adskillige gange med knytnæver og sparkede ham, mens han lå ned. Politiet blev tilkaldt, og den 50-årige blev anholdt og sigtet for vold, for at have forvoldt fare for liv eller førlighed og efter færdselslovens bestemmelse om vanvidskørsel.









Derfor blev hans bil også beslaglagt.



