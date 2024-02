To en-akslede skal køre med gods hos fynsk logistik-virksomhed

Mandag 5. februar 2024 kl: 09:04

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Zepro lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade

Trådløs fjernbetjening af lift

Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystemet og er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Surringsringe i kantrammer

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Kel-Berg plast værktøjskasse i venstre side

Af: Redaktionen Om de to nye en-akslede city gardintrailere:Kel-Berg trailerne er leveret med en 10 tons luftaffjedret aksel med skivebremser og Tridec-tvangsstyring hjælp af et stang-system. Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 25.000 kg.

De nye city gardintrailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Schou-Danielsen Logistik A/S blev stiftet 1. juni 2013 og er en del af Dansk Distribution - et netværk af lokale vognmænd og 15 godsterminaler i Danmark.





