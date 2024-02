Transportorganisation ser frem til en aftale med Sverige om dobbelttrailervogntog

Fredag 2. februar 2024 kl: 17:00

Af: Redaktionen Med en åbning over Øresund vil de danske dobbelttrailervogntog kunne få adgang til det udvalgte svenske vejnet til de lange vogntog, som udgør cirka 4.500 km statsejet vejnet. Herudover vil der løbende blive tilføjet ca. 500 km statslige tilslutningsveje, samt kommunale tilslutninger.- Jeg vil gerne rose transportminister Thomas Danielsen og hans svenske kollega for at sætte arbejdet i gang med at åbne for kørsel mellem Danmark og Sverige. En aftale mellem de to lande kan blive til stor gavn for vores medlemmer. I den internationale transportbranche er vi desværre vant til der jævnligt kommer flere restriktioner, så det er positivt, at der nu er noget på vej, der skaber grønnere og billigere transport, som øger samhandelen og dermed gør os alle sammen rigere, siger Stefan K. Schou, der er direktør for ITD International Transport Danmark.Stefan K. Schou peger på, at dobbelttrailervogntog er gode for vognmændene, og at de også gavner klimaet, da der kan fragtes mere gods pr. køretøj.ITD-direktøren peger på, at der er en række punkter, hvor de danske og svenske standarder er forskellige, hvilket der skal findes løsninger på.De svenske krav adskiller sig blandt andet omkring akselspecifikationskrav, og antal drivaksler på lastbilen. Til gengæld tillader Sverige lidt større længde og totalvægt for dobbelttrailervogntog.Fra 1. januar 2024 blev kørsel med dobbelttrailervogntog tilladt på strækningen mellem Aarhus og Høje Taastrup. Transportministeren har understreget, at han er åben for at undersøge mulighederne for at give tilladelse til dobbelttrailervogntog på flere strækninger.Kørsel med dobbelttrailervogntog blev tilladt i Sverige fra 1. december 2023.