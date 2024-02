- Vognmand fra Vrå i Vendsyssel valgte sikkerhed til transport af grise

Fredag 2. februar 2024 kl: 12:11

Af: Redaktionen Da transport af levende dyr kræver fokus på sikkerhed, er alle Bendt Søndergaard ApS godt 30 lastvognstog udrustet med mange elektroniske sikkerhedssystemer.

Listen over sikkerhedssystemer på den nye bil er et godt eksempel. Her finder man blandt andet CCAP (Cruise Control with Active Prediction), BSW (Blind Spot Warning), LCP (Lane change Collision Prevention), EAS (Electronically Assisted Steering, LDW AS (Lane Departure Warning with Active Steering), LKA (Lane Keep Assist), AEB (Advanced Emergency Braking) og ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).Samtidig er de ca. 40 chauffører uddannet efter alle kunstens regler i dyrevelfærd, håndtering af dyr, køreteknik mm.Den nye Scania-trækker i Bendt Søndergaard ApS’ flåde har fået en fabriksny tre-akslet Finkl-sættevogn med tre dæk til transport af godt 200 slagtesvin at køre med. Trækkeren er udrustet med en 13-liters seks-cylindret motor på 460 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.500 Nm med CRB-kompressionsbremse, en 14-trins gearkasse med krybe- og overgear og fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med mekanisk differentialespærre og udveksling 2,53:1.Ud over de ovennævnte sikkerhedssystemer og en omfattende sikkerhedspakke med blandt andet airbag i rattet samt gardinairbag er førerhuset eksempelvis udrustet med komfortudstyr som fuld læderpakke på rat, sæder, dørsider og gulv, stor infotainment-pakke med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation, klima-pakke med fuldautomatisk klimaanlæg og ekstra 6 kW kabinevarmer, LED lyspakke med LED for- bag- og sidemarkeringslygter med lygtevaskeranlæg og ekstra fjern- og tågelygter.Bilen, der er opbygget og klargjort hos Stiholt i Aalborg, er solgt og leveret af markedschef Jens Holger Pedersen.