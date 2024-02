Tidligere storebæltsfærge - nu hospitalsskib - har lagt til i Toamasina på Madagaskar

Fredag 2. februar 2024 kl: 10:24

Uddanner lokalt sundhedspersonale

Af: Redaktionen Hospitalsskibet »Africa Mercy«, som den velgørende organisation Mercy Ships købte i 1999 og efter en længerevarende ombygning på et værft i Skotland fik sat i søen som hospitalsskib i 2007, er det ene af Mercy Ships to hospitalsskibe. Det er fjerde gang, at et af Mercy Ships’ skibe skal hjælpe befolkningen i Madagaskar, hvor 75 procent af befolkningen ifølge Verdensbanken lever under fattigdomsgrænsen og langt størstedelen har utilstrækkelig adgang til livsvigtig kirurgi og lægehjælp.Skibet, der for nylig har gennemgået en intensiv renovering og modernisering, er klar til igen at gøre en forskel for tusindvis af børn, unge og voksne, der skal modtage gratis og livsforvandlende operationer. Desuden arbejder Mercy Ships langsigtet med at opbygge og udvikle de lokale ressourcer og sundhedskapaciteten i de nationer, som de besøger.- I samarbejde med den madagaskarske regering forventer Mercy Ships at udføre over 1.150 gratis operationer i løbet af 10 måneder. Det er for eksempel børn med læbe-ganespalte, der kan få hjælp, så de kan spise, drikke, lege og leve på lige fod med deres jævnaldrende og dermed få helt nye chancer i livet. Vi har ligeledes etableret en femårig samarbejdsplan med regeringen og sundhedsledelsen, der har til formål at styrke landets kirurgiske kapacitet og opkvalificere lokalt sundhedspersonale, siger Vibeke Hauge Førrisdahl, der er generalsekretær hos Mercy Ships Danmark og tilføjer, at de tidligere missioner i landet har resulteret i over 6.425 operationer, 52.395 tandbehandlinger og uddannelse af 2.019 sundhedsprofessionelle.Vibeke Hauge Førrisdahl påpeger effekten af de strategiske partnerskaber. Ved Mercy Ships' seneste besøg i Madagaskar i 2014-2016 blev der lagt vægt på at assistere kvinder med alvorlige fødselsskader, som ofte førte til social isolation på grund af lidelser såsom urininkontinens. Denne gang, forklarer hun, er sådanne operationer dog ikke inkluderet i missionens planer:- Vi har simpelthen gjort os selv overflødige, hvad dette kirurgiske område angår, fordi vi sidste gang satte fokus på at opkvalificere teams til at føre arbejdet videre. I dag kan disse lokale teams selv udføre indgrebene - til gavn for en masse kvinder, der ikke længere behøver at leve en isoleret tilværelse på grund af skam. Det er fantastisk og et eksempel på et enormt vellykket partnerskab mellem Mercy Ships og Madagaskars regering og sundhedsministerium.

Danske Lukas Nielsen er med ombord

Takket være frivillige besætningsmedlemmer fra hele verden kan Africa Mercy udføre sit arbejde. Blandt dem er danske 28-årige Lukas Nielsen, der har arbejdet som befaren skibsassistent siden december. Lukas Nielsen, som for tiden er den eneste dansker ombord, understreger den unikke atmosfære og fællesskabets styrke blandt de forskellige nationaliteter på skibet. Han ser frem til at starte de livsændrende operationer og udtrykker sin stolthed over at være en del af Mercy Ships' mission.





Lukas Nielsen (bagerst i midten) sammen med fire andre fra den 480 mand store besætningen ombord på »Africa Mercy«. (Foto: Lukas Nielsen)



- Besætningen består af en masse nationaliteter, og ud over skibet selv er jeg den eneste dansker. Men vi er alle forenet af en fælles mission om at gøre en positiv forskel for mennesker, der har det skidt. Jeg tror, at denne bevidsthed skaber stærk empati og et tæt fællesskab. Mit hold på dækket er fantastisk. Selvom jeg er befaren skibsassistent, lærer jeg stadig nyt, og jeg tror, at det er det bedste dæk, jeg har været på i min korte søfartstid. Det er en utroligt givende oplevelse, og jeg er meget stolt over at bidrage til Mercy Ships’ livsforvandlende arbejde, siger Lukas Nielsen.





Om »Africa Mercy«:

DSB valgte i 1978 at bygge 3 IC-togfærger til Storebælt, og en af dem var Dronning Ingrid. I dag fungerer den tidligere storebæltsfærge som et flydende hospital, hvor godt 480 besætningsmedlemmer leverer op til 2.000 operationer og 8.000 tandlægebesøg om året. Herudover uddanner de sundhedsfaglige frivillige lokale læger og sygeplejersker og medvirker dermed til en effektiv forbedring af de lokalsamfund, Africa Mercy besøger. I 2023 var Africa Mercy til gennemgribende modernisering for at forlænge skibets levetid og sikre, at skibet fortsat er i frontlinjen for global lægehjælp.





Om Mercy Ships:

Mercy Ships er en international velgørende hjælpeorganisation, som blev grundlagt i 1978. Det danske nationale kontor har eksisteret siden 2010. Mercy Ships giver gratis lægehjælp til verdens fattigste gennem blandt andet sundhedsydelser, livsforvandlende operationer og uddannelse af lokalt sundhedspersonale. Mercy Ships arbejder fra hospitalsskibene Africa Mercy og Global Mercy i nogle af de fattigste lande i Afrika. Organisationen er baseret på kristne værdier med næstekærlighed som omdrejningspunkt.















