Vognmand i Mariager hentede fire-akslet franskmand i Viborg

Torsdag 1. februar 2024 kl: 15:41

Luksusførerstol

Læderpakke

Stort oliefyr

Køleskab

Bak- og cyklistkamera, som går direkte i bilens multimediecenter, Roadpad+

Aksellastindikator

Fuld LED pakke fra fabrikken inklusiv rød indvendig belysning

Af: Redaktionen Den nye Renault Trucks C-520 er opbygget Joab-kroghejs hos HMF i Nr. Sundby, som også har bygget værktøjskasser med mere på bilen.Som en Paris Edition-model er den nye fire-akslede forvogn udstyret med alufælge, lygtebom på taget, to lufthorn samt to LED- fjernprojektører.Den ret lange udstyrsliste tæller eksempelvis:Volvo Truck Center Viborg har stået for tilslutning og klargøring af den nye bil, der er solgt og leveret af Lars Herslund fra Volvo Truck Center / Renault Trucks i Viborg.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.