Havn på Vestkysten indgår aftale med havn på Østersøkysten

Torsdag 1. februar 2024 kl: 13:53

Af: Redaktionen I disse dage står Kong Frederik X i spidsen for et erhvervsfremstød i Polen, hvor organisationerne Dansk Erhverv, Dansk Industri, Green Power Denmark er sammen med blandt andet Vestas og Esbjerg Havn om at promovere danske vindenergi.Esbjerg Havn har benyttet anledningen til at offentliggøre et nyt samarbejde med Port of Szczecin. Samarbejdet skal være med til at understøtte den vækst, som begge havne oplever indenfor havvind. Konkret kommer samarbejdet til at bestå af løbende koordinering og vidensdeling, der gør det muligt for havnene i mellem at effektivisere opstillingen af havvindmølleparker.Samarbejdet kommer også til at omfatter en række initiativer, som indeholder alt fra miljøbeskyttelse til reduktion af emissioner på havnene, rent havnevand, digital udvikling, logistik, besøg på hinandens havne samt at indtænke hinanden overfor samarbejdspartnere.- Esbjerg Havn og Port of Szczecin har i en længere periode haft en god dialog og mange møder om mulighederne i et samarbejde. Traditionelt har der været tætte samarbejder mellem Danske virksomheder og polske, ikke mindst indenfor værftsindustrien. Mange af virksomhederne på Esbjerg Havn har også afdelinger i Polen. Samtidig er det polske vindmarked i kraftig vækst og vi havne skal optimere og samarbejde, hvor vi kan. Derfor er vi glade for, at vi i dag kan melde ud, at vi fremover kommer til at samarbejde tæt på en lang række områder, siger Dennis Jul Pedersen, der er administrerende direktør på Esbjerg Havn.Hos Esbjerg Havn peger man på, at der indenfor offshore vind er behov for at øge kapaciteten - ikke mindst i Østersøregionen, da Offshore-vindmarkedet vokser kraftigt, og de første vindmølleparker i stor skala er under opførelse i Polen. Polen har planer om at generere 74 procent af sin energi fra vedvarende energikilder, hvilket er en betydelig opgradering fra Polens tidligere energistrategi.- Vi er stolte over, at vi nu arbejder tæt sammen med Esbjerg Havn, og vi tror på, at begge havne kan få fordele ud af vores samarbejde. Nu træder vi ind i en del af fremtiden, siger Krzysztof Urbaś, der er administrerende direktør i Seaports Authority Szczecin-Świnoujście.