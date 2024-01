Fire-akslet tip-trailer er kørt til Randers

Onsdag 31. januar 2024 kl: 10:28

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning. Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Bunden er udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet beklædt med 15 mm kunststof

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler 4 mm gods på indersiden og 2,8 mm gods på ydersiden. Siderne og forsmækken er beklædt 10 mm kunststof i 1.250 mm højde

Kofangeren er monteret med plastskærm

To Kel-Berg værktøjskasser i venstre side

Kost- og skovlebeslag over værktøjskasserne

Stige med stigebeslag i venstre side over skærmene

Bakkamera med klap monteret i bagenden

Kromfælgringe

Blå rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør

Af: Redaktionen Om den nye Kel-Berg tiptrailer:Den nye Kel-Berg trailer er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. frste aksel er løftbar, mens fjerde aksel er løftbar og selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Johs. Søndergaard & Sønner A/S i Randers drives i dag af anden generation. Vognmandsforretningen beskæftiger sig først og fremmest med asfalt-, contanier- og entreprenørkørsel samt udførelse af kranopgaver. Ud over vognmandsforretningen driver de også Søndergaard Sten & Grus A/S og har i dag tilsammen 11 ansatte.