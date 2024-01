Elektrisk lastbil er eneste udgave af ny model med lavt førerhus

Onsdag 31. januar 2024 kl: 10:01

Fem-stjernet Direct Vision-bedømmelse



Udsynet (med standardspecifikation) opfylder Transport for Londons fem-stjernede Direct Vision Standard

Lastbilen er udstyret med Volvo Dynamisk Styring-systemet der letter styring, manøvrering og reducerer vibrationer

Valg mellem tre forskellige sædemuligheder: Chauffør + 0, 1 eller 3 passagerer. De 3 passagersæder er placeret bagerst i førerhuset, så de ikke er synlige for chaufføren, hvilket minimerer blinde vinkler og giver et bedre udsyn

De ergonomiske funktioner omfatter lav indstigning, fladt gulv og velplacerede indstigningshåndtag for nem og sikker udstigning af førerhuset

Lastbilen fås med Volvos nye avancerede CMS kamerasystem

Volvo FM Low Entry fås i to højder (stående): Langt førerhus (1575 mm) og langt førerhus med udvidet/højt tag (1945 mm)

Tilgængelige akselkonfigurationer: 4X2, 6X2, 6X4, 8X2, 8X4

Totalvægt: 19-32 ton

Motor: 330 kWh

Batteri: 360 kWh (4 batterier)

Rækkevidde: Op til 200 km (rækkevidde afhænger af flere parametre såsom belastningsvægt, kørestil, kørecyklus, topografi, temperatur med mere)

Opladning: 250 kW (DC), 43 kW (AC)

Akselafstand: 3.900-6.000 mm

Af: Redaktionen Den nye batteri-elektriske Volvo FM Low Entry, der er Volvo Trucks' seneste tilføjelse til sit el-lastbil-program, er en tung lastbil, der er specielt udviklet til at kunne bruges til en lang række transportopgaver i byområder. Det er også den første lastbilmodel fra Volvo Trucks, som kun fås med elektrisk drivline.- Den emissionsfri lastbil er en fantastisk tilføjelse til vores elektriske modelprogram, som er perfekt egnet til bytransport og designet med chaufføreren i tankerne. Den er kraftfuld, men alligevel smidig at køre og nem at manøvrere. Den nye Volvo FM Low Entry er helt i tråd med vores ambitioner om at udvide vores udbud af el-lastbiler, så endnu flere kunder kan reducere deres CO2-udledning, siger Roger Alm, der er præsident for Volvo Trucks.Den lave køreposition giver føreren et forbedret udsyn og overblik over omgivelserne. Det gode udsyn i FM Low Entry har givet lastbilen en femstjernet vurdering i Direct Vision-standarden, der bedømmer tunge køretøjer, som kører i London, og træder i kraft i fjerde kvartal af 2024.Hos Volvo Trucks fremhæver man den nye Volvo FM Low Entry som en meget alsidig lastbil, der kan tilpasses til at opfylde specifikke krav til forskellige transportopgaver - eksempelvis affaldshåndtering, distribution og inden for bygge og anlæg.Lastbilen er baseret på Volvo Trucks' FM-model. Det rummelige førerhus er sænket og flyttet fremad, og den lave indstigning og det flade gulv gør det nemt at komme ind og ud af lastbilen. Designet af førerhuset skaber et ergonomisk, behageligt og effektivt arbejdsmiljø for chauffører.Den nye Volvo FM Low Entry vil i første omgang blive solgt i Europa, herunder Tyrkiet, samt Australien og Sydkorea. Salgsstart er i første kvartal 2024, og produktionsstart er i andet kvartal 2024.Volvo Trucks fremhæver især følgende funktioner ved Volvo FM Low Entry:





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Med denne nye fuldt elektriske Volvo FM Low Entry til bykørsel har Volvo i alt otte elektriske lastbilmodeller i sit sortiment. Volvo Trucks sigter mod, at 50 procent af det globale salg af nye Volvo-lastbiler skal være elektriske i 2030.