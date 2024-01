Kraner kan betjenes nærmest støjfrit med nyt hybrissystem

Tirsdag 30. januar 2024 kl: 12:13

Af: Redaktionen Sawo peger på, at det er omkostningseffektivt og uden unødvendig støj og udstødningsgasser at betjene en stykgodskran med et elektrisk HIAB-wspr kraftudtagssystem (e-PTO). HIAB wspr-løsningerne er lette at installere og bruge, og HIAB wspr tilbyder maksimal fleksibilitet som en hybrid, der er kompatibel med både elektriske og konventionelle brændstofmotorsystemer.HIAB wspr-udstyrede kraner kan fungere med lastbilens motor slukket, hvilket kan skære brændstofomkostningerne ned med op 90 procent sammenlignet med dieselkraner. Hiab's e-PTO bruger kun den energi, der er nødvendig for at bevæge kranen, hvilket sikrer højere energieffektivitet.Den reducerede driftstid på lastbilens motor betyder også lavere vedligeholdelsesomkostninger over tid. Da operationer er meget støjsvage, er Hiab wspr ideel til lastbiler, der opererer i byområder eller andre støjbegrænsede områder samt tidlige morgen- eller natleverancer, hvilket øger oppetiden og kundernes bundlinje.HIAB wsprs elektriske Power Take-Off-system er en plug-in hybrid, der er enkel at oplade og kan holde 1-4 dage på fuld batteriopladning.