Kran ragede op - og ragede vejskilt ned

Tirsdag 30. januar 2024 kl: 11:28

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilchaufføren havde ikke fået at sænket sin kran tilstrækkeligt ned, så lastbilen var for høj til at køre under skiltet.Ingen kom umiddelbart til skade ved uheldet, men rydning af skilt og lastbil tog lidt tid og betød, at vejen var spærret under oprydningsarbejdet, hvilket skabte nogle trafikale udfordringer.