Lastvogn i XXL-udgave får 780 heste til de tungeste opgaver

Tirsdag 30. januar 2024 kl: 10:49

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Volvo Trucks fremhæver, at lastbiler - det gælder både den nye Aero-serie og den nuværende FH-serie - med den nye 17-liters motor kan klare de hårdeste transportopgaver samtidig med, at den har en god brændstofeffektivitet og lang holdbarhed. Den nye motor er certificeret til at køre på biobrændstoffer.Ud over den ovennævnte udgave på 780 hk, der har et maksimalt drejningsmoment på 3.800 Nm tilbyder Volvo Trucks også den nye motor i to lidt mindre udgaver med henholdsvis 600 hk og 3.000 Nm og med 700 hk og 3400 Nm.De højere effekt- og momentniveauer udmønter sig i hurtigere motorrespons, bedre køreegenskaber, maksimal produktivitet og forbedret brændstofeffektivitet.- Jeg er stolt over at kunne præsentere vores nye motor. Den er virkelig et mesterværk og resultatet af ingeniørkunst i verdensklasse. 780-versionen er den stærkeste motor i branchen. Når man kører op ad stejle stigninger med maksimal belastning, ønsker man ikke at stoppe på grund af for lidt drejningsmoment og for få hestekræfter. Derfor har vi fokuseret alle vores kræfter på at gøre D17-motoren meget kraftfuld, pålidelig og støjsvag. For vores kunder udmønter dette sig i at arbejdet kan udføres hurtigere og med forbedret brændstofeffektivitet, siger Marcos Weingaertner, der er produktchef hos Volvo Trucks.D17-motoren er udstyret med en effektiv turbolader, der øger motorens reaktionsevne og forbedrer køreoplevelsen. Volvo Trucks' patenterede stempel med bølgedesign (wave-shaped pistons) optimerer forbrændingen og reducerer emissionerne, mens et nyt indsprøjtningssystem med et øget cylindertryk forbedrer brændstoføkonomien og muliggør et højt effektudtag. Volvo Trucks fremhæver også, at motorens bremsekraft i hele hastighedsområdet er blevet væsentligt forbedret og har en "enestående motorrespons", hvilket giver mulighed for hurtige gearskift og resulterer i mindre slitage af bremseklodser og bremseskiver samtidig med, at det er mere effektivt at køre ned ad bakke.Certificeret til at køre på biobrændstoffer Den nye D17-motor er certificeret til at køre på HVO (hydrogenbehandlet vegetabilsk olie) for alle motorydelser. 700 hk versionen er også certificeret til at køre på 100 procent biodiesel (B100). Gearkassen er blevet opdateret til at håndtere op til 3.800 Nm, og den interne gearkasseeffektivitet er blevet yderligere forbedret på versionerne med 3.000 Nm og 3.400 Nm.- Jeg er overbevist om, at kunder og chauffører vil sætte pris på den højere motorbremsekraft samt evnen til at køre på HVO og biodiesel. D17 er en fantastisk motor til en fantastisk lastbil, og alle vores kunder, der bruger Volvo FH16 i deres daglige arbejde, vil nu have et endnu mere kraftfuldt værktøj som en hjælp til arbejdet, siger Marcos Weingaertner.Salgsstart for Volvo FH16 med den nye motor er sat til midt i 2024. Produktionsstart forventes i anden halvdel af 2024 for de europæiske markeder og Australien.Den nye motor er tilgængelig i den nye Volvo FH16 Aero og den seneste version af Volvo FH16.