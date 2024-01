Kunstig intelligens hjælper færgerederi til at spare brændstof

Mandag 29. januar 2024 kl: 12:12

Teknologien hjælper med brændstofbesparelser



Af: Redaktionen Molslinjen har siden 2019 samarbejdet med AI-virksomheden Halfspace om at gøre rederiet til et datadrevet rederi. Her hjælper algoritmer og kunstig intelligens med at forudsige, hvor mange passagerer og køretøjer, der kan forventes på de enkelte afgang. Det gør Molslinjen i stand til bedre at kunne tilpasse lastning, prissætning og besætning.Baggrunden for at tage fat i algoritmer og kunstig intelligens er et behov for at få pakket færgerne mere optimalt. For typisk ved man ikke før i sidste øjeblik, hvor mange biler der reelt set skal med ombord.- Det kan sammenlignes med at spille Tetris. Hvis man på forhånd ved, hvilke figurer der kommer, er man bedre stillet, siger Jesper Skovgaard, der er kommerciel direktør hos Molslinjen.Algoritmer og mønstergodkendelse er blandt nogle af de teknologier, Molslinjen bruger. De er med til at forudsige, hvordan antallet af rejsende ser ud frem mod et afgangstidspunkt. Det betyder mindre unødig ventetid ved færgelejet og ikke mindsker færgernes brændstofforbrug. Det er ifølge Jesper Skovgaard faldet med tre procent ved den bedre planlægning af afgangene.- Det gør, at vi kommer hurtigere afsted og har kortere havneophold, vi skal ikke indhente forsinkelser, og vi sparer en betydelig mængde olie, siger Jesper Skovgaard, der også peger på den nye færgeterminal på havneområdet i Aarhus som en del af forklaringen på en bedre oplevelse for passagerne.- Jo bedre vi er forberedte på den enkelte afgang - jo bedre kan vi laste færgen og komme afsted til tiden. Når man sejler med færger, er rettidighed noget, som vi gør et stort nummer ud af. Vores nye færgeterminal i Aarhus er udstyret med lange lige baner, som gør det nemmere for os at få lastningen begyndt på den rigtige måde - og dermed bliver det også nemmere at slutte på den rigtige måde. Det betyder konkret, at vi bedre kan skabe plads på de mest attraktive afgange, som måske før bare ville have meldt udsolgt, siger han.Samarbejdet mellem Molslinjen og Halfspace er udvalgt til finalen i Franz Edelman Award, som er en prestigefyldt konkurrence inden for operationsanalyse, analytics og management science.