Nye Aero-dynamisk lastbil kører ud med øget energieffektivitet

Mandag 29. januar 2024 kl: 09:52

Af: Redaktionen Hos Volvo Trucks fremhæver man eksempelvis, at det er lykkedes at skære op til fem procent af energiforbruget. De nye Aero-modeller har blandt andet et kammerasystem, der erstatter sidespejle, og så omfatter modellen også en udgave med en dieselmotor på 780 hk målrettet de tungeste transportopgaver.- Den nye Volvo FH Aero er vores mest effektive lastbil nogensinde, siger Roger Alm, der er Volvo Trucks øverste chef.- Det er en Volvo-lastbil, når den er bedst - en sikker, smukt designet lastbil af overlegen kvalitet til hårde opgaver på lang afstand, designet til vores kunders succes, siger han videre og peger på, at Volvo Trucks fortsætter med at reducere CO2 fra hele produktsortimentet.De nye Aero-lastbilmodeller vil blive rullet ud trin for trin til markederne i løbet af 2024-2025 i fire versioner - FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero gasdrevet og FH16 Aero.





Den forbedrede aerodynamik er blandt andet opnået ved at forlænge fronten på Volvo FH Aero-kabinen med 24 centimeter i forhold til den almindelige Volvo FH. Ud over forbedret aerodynamik peger man hos Volvo Trucks på, at det også giver bedre kørestabilitet under blæsende forhold.





Volvo Trucks vil fortsætte med at sælge Volvo FH-modeller med et standard ikke-forlænget førerhus afhængigt af markedernes behov.









her: Interesserede kan se mere om den nye Volvo FH Aero





