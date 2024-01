Omkring 1.300 broer skal undersøges inden totalvægt kan øges

Fredag 26. januar 2024 kl: 13:02

Af: Redaktionen Vognmandsorganisationen peger på, at det i Cowi-rapporten fremgår, at der både er klimagevinster og penge i at hæve vægtgrænsen for syv-akslede vogntog fra de nuværende 56 tons til 58 tons.DTL fremhæver fra rapporten at forøgelsen af vægtgrænsen med to tons giver “en gennemsnitlig årlig CO2-reduktion på 21.000 tons i perioden 2024 til 2043”.Derudover vil vægtforøgelsen vil give “en samlet samfundsøkonomisk gevinst (nettonutidsværdi) på mellem 734 og 1.385 millioner kroner afhængig af, om der medregnes omvejskørsel og afhængig af, hvilken CO2-pris, der anvendes”.Hvis transportministeren vælger at følge COWI’s anbefalinger, vil der også være en sidegevinst at hente ved at øge vægtgrænsen for tre-akslede lastbiler med to tons fra de nuværende 26 tons til 28 tons. Det er en vægtforøgelse, Transportministeriet ikke havde med i de nyligt udmeldte forøgelser af vægte og dimensioner.