Toldere fandt 100.000 cigaretter i lufthavn

Fredag 26. januar 2024 kl: 12:15

Af: Redaktionen

Fredag 12. januar udtog toldere i Københavns lufthavn en rejsende til stikprøvekontrol. Den rejsende medbragte tre kufferter, hvori tolderne fandt over 60.000 cigaretter, der ikke var betalt afgifter af. Tolderne fandt ved samme lejlighed yderligere to kufferter med 40.000 cigaretter, som den rejsende ikke ville vedkende sig. Den samlede mængde cigaretter skønnes at svare til et unddraget beløb på 135.000 kroner i told, moms og afgifter, hvis cigaretterne skulle indføres lovligt i Danmark.









- Vi har stoppet over 100.000 cigaretter i Københavns Lufthavn. Vi ser løbende eksempler på at rejsende glemmer at fortolde deres varer eller ikke har styr på reglerne. Hvis man er i tvivl om, hvad man må tage med hjem fra rejsen, så vil jeg opfordre til at tjekke rejseregler.dk eller gå igennem den røde kanal i lufthavnen, når man ankommer, siger Mette Helmundt, der er leder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.









Toldere kontrollerer tobaksvarer som for eksempel cigaretter og vandpibetobak ved alle landets grænser. I 2022 tilbageholdt tolderne knap 3,3 millioner cigaretter.









Sagen er siden overdraget til Københavns Politi, der har sigtet den rejsende for indførsel af de godt 60.000 cigaretter.

