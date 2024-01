Færger skal sejle en ekstra tur

Fredag 26. januar 2024 kl: 10:31

Af: Redaktionen Med den nye afgang imødekommer Fjord Line et ønske om en aften-afgang mellem Hirtshals og Kristiansand, som er den korteste strækning mellem Danmark og Norge. Fjord Lines cruisefærger »Stavangerfjord« og »Bergensfjord« vil sejle den ekstra aften-afgang mellem Hirtshals og Kristiansand.Fra Kristiansand vil skibene sejle videre til Stavanger på en nye indenrigs nat-rute mellem Kristiansand og Stavanger - og derfra videre til Bergen.I dag sejler Fjord Line nordgående, direkte fra Hirtshals til Stavanger-Bergen med de to færger. Nu skal skibene sejle Hirtshals-Kristiansand-Stavanger-Bergen med den nye aften-afgang mellem Hirtshals og Kristiansand og den nye natsejlads mellem Kristiansand og Stavanger. Sydgående sejles der som tidligere Bergen-Stavanger-Hirtshals.- Vi er meget glade for at kunne styrke Fjord Lines kundetilbud for både passagerer og fragtkunder med de nye efterspurgte afgange, som også vil give mulighed for at flytte endnu mere tung godstrafik fra land til vand, siger Brian Thorsted Hansen, der er administrerende direktør i Fjord Line.Den nye aften-afgang mellem Danmark/Kontinentet og Norge samt den nye norske indenrigsrute er et vigtigt led i Fjord Lines fokus på at tilbyde endnu bedre, flere og nye kundeoplevelser med udgangspunkt i transport af gæster og varer samt oplevelsesrejser med endnu flere servicetilbud til Fjord Lines mange gæster.- De nye afgange medfører spændende muligheder for vores gæster. Den nye aften-afgang fra Hirtshals til Kristiansand giver vores norske, danske og udenlandske gæster endnu en daglig rejsemulighed mellem Norge og Danmark/Kontinentet. Vi kan samtidig tilbyde en meget attraktiv aften-ankomsttid i Kristiansand. Den ekstra aften-afgang giver også vores gæster muligheden for at rejse på dagsturer mellem Kristiansand og Hirtshals, hvilket har været efterspurgt af vores gæster, siger CEO, Brian Thorsted Hansen.Fjord Line fremhæver også den nye aften-afgang som en attraktiv mulighed for godstransport. Det gælder også den nye indenrigsrute mellem Kristiansand, Stavanger og Bergen. Fjord Line står for en betydelig andel af godstransporten på havet mellem Norge og Danmark, og det ønsker Fjord Line at fortsætte med ved at tilbyde flere og endnu bedre kundetilbud.Fjord Line sejler også mellem Hirtshals og Kristiansand med hurtigfærgen »HSC Fjord FSTR«.