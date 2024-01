- Elektrisk lastbil er kørt ind og blevet en del af uddannelse af chauffører

Fredag 26. januar 2024 kl: 10:01

Om Juul:

Juul er en 100 procent danskejet uddannelsesvirksomhed inden for erhvervstransportområdet, der leverer uddannelser og efteruddannelser af arbejdsstyrken inden for erhvervstransport

Juul har afdelinger i Roskilde, Køge, Holbæk og Hvidovre og er dermed en af landets store inden for branchen

Juul arbejder først og fremmest med uddannelser til arbejdsstyrken og bidrager - primært gennem lovpligtige arbejdsmarkedsuddannelser - til at løse en kritisk samfundsopgave for sammenhængskraften og transporterhvervene i Danmark

Med investering vil Juul komme godstransportvirksomhederne i møde, da de længe har efterspurgt uddannelse af deres chauffører i effektiv kørsel i nul-emissions køretøjer, som gradvist er ved at blive en del af dagligdagen rundt omkring i landet.- Det er vores ambition at vores undervisning skal afspejle vores kunders og arbejdsmarkedets behov, og derfor har været vigtigt for at os at få tilknyttet el-køretøjer på godsområdet, som vi gjorde det på busområdet i foråret 2023, siger administrerende direktør Jesper Juul.Med den nye el-lastbil er Juul den første transportskole i Danmark, som kan tilbyde undervisning i el-køretøjer på godsområdet. Det er ambitionen hos Juul at investere yderligere i el-køretøjer over de næste år, ligesom man følger udviklingen omkring nul-emissions køretøjer i transportbranchen tæt.