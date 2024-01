Lastbiltrafikken over broen mellem Øst- og Vestdanmark gik tilbage

Torsdag 25. januar 2024 kl: 12:34

Af: Redaktionen

Det samlede antal lastbiler, der passerede over Storebæltsbroen sidste år lå også under antallet i 2021, men over antallet for 2020 - i faktiske tal var forskellen mellem 2023 og 2020 på 135.304. Det svarer til den gennemsnitlige lastbiltrafik i en måned i 2023.









Lastbiltrafikken over Storebæltsbroen 2023 1.652.038 2022 1.699.314 2021 1.655.137 2020 1.516.734 2019 1.509.353 2018 1.481.116 2017 1.429.730 2016 1.367.333 2015 1.331.981 2014 1.379.723 2013 1.295.698 2012 1.285.777 2011 1.258.067 2010 1.103.556 2009 1.123.070 2008 1.295.855 2007 1.428.263 2006 1.336.143 2005 1.105.363 2004 1.043.097 2003 988.577 2002 984.968 2001 938.098 2000 885.840 1999 757.662 1998 352.920





(Kilde: Storebæltsbroen)

