Dagbladendes omdelingsselskab har lanceret nyt brevprodukt

Torsdag 25. januar 2024 kl: 10:04

Om Dao:

Dao - Dansk Avis Omdeling A/S - er ejet JP/Politikens Hus A/S, JFM P/S (Jysk Fynske Medier) og Berlingske Media A/S

Selskabet kom ud af det senest afsluttede regnskabsår opgjort 31.december 2022 med et resultat på minus 60.179.000 kroner før skat og et resultat efter skat på minus 50.005.000 kroner

Egenkapitalen var på 181.460.000 kroner, ud af en balance på 346.841.000 kroner hvilket gav selskabet en soliditetsgrad på 37,84 procent

Af: Redaktionen Dao peger på, at omdelingen af breve til private ikke har krævet en omstrukturering, da virksomheden allerede omdelte breve for virksomheder og har omdelere i hele landet - også på øerne.- Vi har ventet på det her i mere end 20 år, sagde administrerende direktør i dao, Hans Peter Nissen, da Dao offentliggjorde sine planer om brevomdeling for private.- Det nye brevprodukt giver os helt nye muligheder for at servicere vores kunder, og med vores nuværende setup kan vi løfte opgaven allerede fra dag ét, fordi vi i forvejen leverer dagblade, magasiner, pakker og virksomhedsbreve til alle adresser i landet, sagde han videre.Dao har lanceret sit brevprodukt med to vægttyper - et for breve op til 100 g og et andet for breve op til 250 g til henholdsvis 20 kroner og 40 kroner inklusiv moms. Vil man sende et brev med Dao skal man købe portoen hos Dao og aflevere brevet i en af Dao's over 1.300 daoSHOPs.Dao arbejder på at udvide med forsendelsesmærker, som kan købes og sættes på breve samt en service om at få afhentet breve på hjemmeadressen.