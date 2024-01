Ny postlov betyder krav om posttilladelser

Torsdag 25. januar 2024 kl: 09:41

Oversigt over væsentlige ændringerne i postloven:

Befordringspligten bliver ophævet for pakker og breve med mere. Det bliver dermed som udgangspunkt overladt til flere postfirmaer på markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost med mere

Postbetjeningen af øsamfund, blindepost og udlandspost vil blive sendt i udbud, så postvirksomheder på markedet kan byde på at varetage opgaverne

Den såkaldte 50-meter regel i landzonerne bortfalder, hvilket betyder, at brevkasser på landet skal opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej

Trafikstyrelsen vil overvåge, om markedet leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser, uanset hvor borgerne bor geografisk

Der bliver etableret et ”sikkerhedsnet”, som bliver taget i brug, hvis de godkendte postfirmaer på markedet mod forventning ikke leverer landsdækkende post. Konkret vil transportministeren i dette tilfælde kunne udpege en postvirksomhed, der mod betaling skal håndtere problemstillingen, da Staten er forpligtet til at sikre landsdækkende posttjenester til borgere og virksomheder

Trafikstyrelsen vil fremover udstede postbefordringstilladelser til lokale eller landsdækkende postvirksomheder, hvor det er en betingelse, at firmaerne kan levere landsdækkende indsamling og omdeling af breve og pakker til ensartede priser for standardprodukter

Som noget nyt bliver postvirksomheder, der alene befordrer adresserede pakker i henhold til en forudgående aftale med afsenderen - såkaldte kontraktpakker - også omfattet af postloven. Det betyder, at disse virksomheder - på lige fod med alle andre virksomheder - skal have en tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring

