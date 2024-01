Nordamerikanske vognmænd har fået en ny model at vælge mellem

Onsdag 24. januar 2024 kl: 12:42

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Volvo Trucks fremhæver, at brændstoføkonomien er forbedret med op til 10 procent.- Den helt nye Volvo VNL er designet til at ændre alt. Forandring kommer dog ikke kun med en nydesignet lastbil - denne produktintroduktion er starten på en ny æra for Volvo Trucks, vores kunder og deres chauffører - et kvantespring fremad, siger Peter Voorhoeve, der er præsident for Volvo Trucks North America.- Da vi lancerede den første generation af Volvo VN i 1996, satte dens "ukonventionelle" aerodynamiske karosseri en ny standard for den nordamerikanske lastbilindustri. Når vi bringer den helt nye Volvo VNL på markedet, er vi glade for endnu en gang at introducere innovationer, der vil forme fremtiden for transportindustrien i de kommende år, siger han videre.Den nye Volvo VNL er baseret på en helt ny platform, der skal være basis for alle kommende teknologier, inklusiv batteri-elektriske, brændselscelle- og forbrændingsmotorer, der kører på vedvarende brændstoffer - eksempelvis brint. Med de nye Volvo VNL-modeller introducerer Volvo Trucks den første 24-volts elektriske infrastruktur i den nordamerikanske lastbilindustri. Modellernes aktive sikkerhedsfunktioner vil være standarden for den fremtidige kommercialisering af fuldt autonome lastbiler.