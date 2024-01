55-årig blev udsat for røveri i pirattaxi

Mandag 22. januar 2024 kl: 12:46

Af: Redaktionen Ifølge anmeldelsen, som Østjyllands Politi modtog søndag aften ved 21-tiden havde en 55-årig mand natten til søndag ladet sig lokke af et billigt lift fra to unge mænd, som havde tilbudt at køre ham hjem fra Aarhus C mod betaling.

Kort tid efter turen var begyndt, stoppede bilen dog ved Værkmestergade, hvor den 55-årige blev beordret ud af bilen, inden han blev skubbet i jorden af den ene af de to ukendte mænd, som efterfølgende frarøvede ham nogle tusinde kroner.







De to gerningsmænd kørte efterfølgende fra stedet og efterlod den 55-årige mand.







Østjyllands Politi har set en lang række sager om svindel i pirattaxier, men har også tidligere fået anmeldelser om tyverier, der udviklede sig til røverier.







Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man aldrig lader sig friste af et lift hjem med pirattaxi, da det er forbundet med stor risiko for tyveri og røveri.





Og til pirattaxichaufførerne lyder det fra Østjyllands Politi:



"I sidste uge fik en 37-årig mand ved Retten i Aarhus en bøde på 40.000 kroner for i et enkelt tilfælde at have kørt pirattaxa i Aarhus tilbage i februar 2022. Den slags er ulovligt, da det er en overtrædelse af taxiloven. Østjyllands Politi's patruljer holder løbende øje med pirattaxier i nattelivet, og det kan blive en dyr fornøjelse, hvis vi tager dig i at være pirattaxichauffør. Vi efterforsker derudover løbende de sager, hvor en pirattaxitur er endt med tyveri, røveri eller lignende".





