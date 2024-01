Kommune forventer at ejere påtager sig ansvaret trods deres konkursbegæring af miljøvirksomhed

Fredag 19. januar 2024 kl: 13:35

Af: Redaktionen

- Jeg forventer fortsat, at virksomhedens ejere påtager sig ansvaret og betaler for de afværgeforanstaltninger og det oprydningsarbejde, vi lige nu har gang i. Der er ingen tvivl om, at de er skadevolder, siger Torben Hansen (S), der er borgmester i Randers Kommune.









Randers Kommune fortsætter arbejdet med at afværge miljøkatastrofen ved at køre jord væk, holde gang i pumperne og sikre overfladevandet:









- Jeg kan forsikre alle om, at vi så længe det er nødvendigt fortsætter vores indsats for at holde jorden i skak og forhindre miljøkatastrofen, så der ikke skrider jord i Alling Å eller ind i Ølst, siger Torben Hansen videre.





