Koncern bag konkursbegæret miljøvirksomhed opretter klimafond

Fredag 19. januar 2024 kl: 13:18

Af: Redaktionen Målet med fonden er at støtte projekter, der bidrager med viden, klimatilpasningstiltag og naturgenopretning. Derudover skal borgere, der uforskyldt bliver ramt af klimarelaterede fænomener også kunne søge støtte.- Sagen i Ølst har anskueliggjort, at klimaforandringerne er store, og at vi ikke har den nødvendige viden til at forudse konsekvenserne. USTC forpligter sig til allerede i 2024 at donere 100 millioner kroner til den kommende fond. Vi har store ambitioner og vil invitere samarbejdspartnere og øvrige aktører med i opbygningen. Vi skal skabe en platform, der kan gøre en reel forskel. Vores mål er at rejse 500 millioner kroner indenfor fem år, siger Torben Østergaard-Nielsen, der er bestyrelsesformand og medejer af USTC.- Fokus for første projekt i den kommende fond er allerede besluttet. Halvdelen af pengene, som vi har afsat i 2024 - altså 50 millioner kroner - skal gå til at hjælpe naboer og lodsejere omkring Ølst, der uforskyldt har været ramt af jordskredet. Hvordan pengene bedst gør en forskel, besluttes i en tæt dialog med de berørte beboere, siger Torben Østergaard-Nielsen og peger på, at fokus i den kommende periode vil være på de indledende foranstaltninger til etablering af fonden.