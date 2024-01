Miljøvirksomhed syd for Rander er begæret konkurs af ejeren

Fredag 19. januar 2024 kl: 11:59

Af: Redaktionen USTC Group oplyser, at konkursbegæringen er sendt ind ti Skifteretten i Randers på baggrund af "...en usædvanlig tragisk situation, som USTC om nogen er kede af og ville have ønsket anderledes".Den usædvanlig tragiske situation hos Nordic Waste, der ligger i Ølst Bakker syd for Randers, hvor der tidligere var produktion af letklinker, opstod i efteråret, hvor store dele af Danmark blev udsat for store mængder af nedbør. Nedbørsmængderne fik selskabets oparbejdede mængder af jord og sand til at begynde at skride.En ekstern rapport fra ingeniørfirmaet Cowi klarlagde for kort tid siden, at det kunne tage op til fem år at genoprette området, og at det vil kunne udløse en regning på en millard kroner eller mereUSTC Group peger på, at da gruppen i oktober 2021 gennem ejerskabet af transportkoncernen SDK Freja A/S investerede i Nordic Waste A/S, blev forholdene omkring Nordic Waste gennemgået minutiøst. USTC Group oplyser, at der i forbindelse med investeringen blev hyret geoteknisk bistand til blandt andet at gennemgå jordgrundlaget.- Jeg er personligt dybt berørt over, hvilke konsekvenser jordskredet har og vil have de kommende år for lokalområdet. Men selv i bagklogskabens klare lys kan vi ikke se, hvordan vi skulle have forhindret eller forudset denne naturkatastrofe. Alt har været gennemtjekket, og der har ikke på noget tidspunkt været opereret uden godkendelser fra de relevante myndigheder, siger Nina Østergaard Borris, der er administrerende direktør og medejer af USTC - og datter af Torben Østergaard-Nielsen.USTC Group betegner den nuværende situation som langt alvorligere, end nogen kunne have forestillet sig, og opgaven med at redde området er langt større, end hvad Nordic Waste A/S eller USTC Group kan håndtere.USTC-koncernen havde ved udgangen af sidste regnskabsår en egenkapital på 5,5 milliarder kroner, som er bundet i koncernens datterselskaber.- Naturkatastrofen i Ølst er større end os, og vi er som koncern nødsaget til, helt i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler, at begrænse vores hæftelse i Nordic Waste A/S til aktiekapitalen og dermed at tage ansvar for de øvrige selskaber og medarbejdere i USTC-koncernen, siger Nina Østergaard Borris og fortsætter:- Den klare ambition med Nordic Waste A/S har hele tiden været at bidrage til den cirkulære udvikling i bygge- og anlægsbranchen gennem oprensning og genanvendelse af forurenet jord. Det gør det blot endnu mere trist, at vi er nødsaget til at træffe denne beslutning for at beskytte koncernens øvrige virksomheder.Hos USTC-koncernen peger man på, at når man driver en virksomhed i selskabsform, er det netop for at beskytte moderselskabet med øje for, at de har et ansvar for de øvrige selskaber i koncernen.Siden jordskredet tog fart, er USTC og Nordic Waste blevet kritiseret for ikke at have kommunikeret tilstrækkeligt. Til det siger Torben Østergaard-Nielsen, bestyrelsesformand og medejer af USTC:- Vi ønsker altid at udtale os på et oplyst grundlag, især i så alvorlige sager som denne. Det betyder, at vi havde behov for et fuldt overblik over alle detaljer, inden vi kunne kommentere på sagen.Torben Østergaard-Nielsen siger videre, at der siden december har været en frygt for, at koncernen ikke kendte det fulde omfang af naturkræfterne.- At det nu ender med en konkursbegæring i Nordic Waste A/S, er en meget ubehagelig, men desværre uomgængelig beslutning, som vi alle havde ønsket kunne være undgået. Men der er ikke andre udveje, siger Torben Østergaard-Nielsen.