"Er det ministerens opfattelse, at EUCARIS (European Car and Driving License Information System) - det europæiske samarbejde for registrering af køretøjsdata konkret kan anvendes til at skaffe

oplysninger om køretøjer, der ikke betaler vejafgift fra 1. januar 2025?"



"EUCARIS er et fælles europæisk køretøjsregister, hvori man kan lave opslag på køretøjer fra de tilsluttede EU-lande.



Adgangen til og fastlæggelsen af i hvilke tilfælde, der må laves opslag i EUCARIS, er bestemt i forbindelse med en række ordninger vedtaget af EU. Ordningerne muliggør blandt andet, at EUCARIS kan bruges til opslag med henblik på identifikation af ejere/brugere af køretøjer, hvor der er begrundet mistanke om, at et køretøj, som er omfattet af betaling til en vejafgift ifølge EETS-direktivet, har unddraget hel eller delvis betaling.



Det er derfor min overbevisning, at EUCARIS kan anvendes til at indhente oplysninger om køretøjer, der ikke betaler vejafgift fra 1. januar 2025".



