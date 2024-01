Vognmandsvirksomhed i Vojens valgte tre-akslet vogn

Fredag 19. januar 2024 kl: 11:05

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Højde justerbar træk - 4 x 50 mm

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængsler, så de også kan klappes ned

Sidehøjde på 1.180 mm

To delt bagklap, hvor øverste del på 880 mm er fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox stål i en højde, så bagklappen svarer til siderne

Bagklappen er elektromatisk luftbetjent

Front fremstillet i 3 mm 690 stål med 2 stk. udvendige rundstænger som trin samt 2 stk. indvendige

U-profiler som trin

Bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål

I venstre side har tip-kærren hjælpelukkefjedre med gasdæmper

Tipventil for automatisk bagsmæk

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:Kel-Berg kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er med lift.Den nye tipkærre er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Kudsk & Nissum A/S, har rødder tilbage til 1947. Virksomheden har i dag 36 medarbejdere og beskæftiger sig eksempelvis med kørsel af primært sand, grus og sten. Derudover transporterer virksomhedens biler asfalt for en større asfaltkoncern og kartofler for Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund.