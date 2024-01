To bokse skal fyldes med fragt

Torsdag 18. januar 2024 kl: 15:05

Chassis-opbygning:

Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Boks-opbygning:

Isoleret tag

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood

Binderække i hver side

Z-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade i bagenden

Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker og TÜV-godkendt til 9.000 kg

Plads til 33 paller

Af: Redaktionen Om de to nye to-akslede Kel-Berg city bokstrailere:Kel-Berg trailerne er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser med lift på første aksel og Tridec-tvangsstyring af den bagerste aksel ved hjælp af et stang-system.Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.