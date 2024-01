Lastvognstog skred ud - 29 bilister fik bøde for at filme uheldet med håndholdt telefon

Torsdag 18. januar 2024 kl: 12:25

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at chaufføren slap uden skader, men at det blev nødvendigt at spærre tilkørslen til motorvejen og sende trafikanterne ud på en alternativ rute, mens bjærgningen af lastvognstoget stod på.







Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at en del bilister valgte at filme uheldet, mens de kørte forbi. Politiet har gentagne gange advaret mod at filme andres ulykker og det endte med, at i alt 29 bilister blev standset og fik en bøde for at bruge håndholdt mobil, mens de kørte bil.









Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kunne politiet have givet langt flere bilister bøder for det samme, hvis der havde været mandskab til det.









I den forbindelse blev det også afsløret, at en enkelt person kørte bil uden at have kørekort. En chauffør i en varevogn blev desuden standset på og sigtet for ulovlig godskørsel.



