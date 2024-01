Container-konkurrenter har aftalt et langsigtet samarbejde

Onsdag 17. januar 2024 kl: 12:34

Af: Redaktionen Det nye samarbejde mellem Hapag-Lloyd og Maersk vil omfatte en pulje på omkring 290 skibe med en samlet kapacitet på 3,4 millioner teu. Mærsk vil stå for 60 procent og Hapag-Lloyd 40 procent af kapaciteten.





Som en del af aftalen har de to selskaber sat et mål om at levere en tidsplanpålidelighed på over 90 procent, når netværket er fuldt indfaset. Ud over forbedret servicekvalitet peger de to samarbejdspartnere på, at kunderne også vil kunne drage fordel af forbedrede transittider i mange større havne og adgang til nogle af verdens bedst forbundne hav-knudepunkter.





Begge rederikoncerner har fokus på at gøre deres flåder CO2-neutrale. Maersk sigter mod netto-nul i 2040 og Hapag-Lloyd i 2045.







Som en konsekvens af aftalen med Maersk vil Hapag-Lloyd forlade The Alliance i slutningen af januar 2025. I januar 2023 meddelte Maersk og MSC, at 2M-alliancen ophører i januar 2025.







I løbet af 2024 vil Mærsk og Hapag-Lloyd planlægge overgangen fra deres nuværende alliancer til det nye operationelle samarbejde. Sideløbende vil servicen til kunderne fortsætte langs eksisterende aftaler.



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.