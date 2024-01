Blokade af grænseovergange til Ukraine er ophævet - midlertidigt

Onsdag 17. januar 2024 kl: 12:19

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De aktionereden vognmænd og chauffører indledte deres blokader af flere grænseovergage, da de mener, at ukrainske vognmænd har fået en fordel, fordi de siden Ruslands invasion har fået lov til at slippe for nogle restriktioner, for godstransport ind og ud af EU, som de var omfattet af.Baggrunden for at ophæve blokaderne er, at der er indgået en aftale mellem de aktionerenede vognmænd og chauffører og Polens nyvalgte regering.Om den er nok til, at blokaderne bliver ophævet mere end midlertidigt, er uklart på nuværende tidspunkt.