Vindmøller skal serviceres med nyt skib

Onsdag 17. januar 2024 kl: 11:05

Af: Redaktionen

Det nye SOV-skib bliver det sjette specialbyggede SOV'er til Vestas. Esvagt peger på, at skibet er et symbol på det stærke partnerskab mellem to selskaber, der har samarbejdet siden 2010.









- Esvagt og Vestas deler en omfattende historie og har siden begyndelsen med arbejdet med offshore vind været tætte samarbejdspartnere i udviklingen og optimeringen af SOV-konceptet, siger Søren Karas, der er Chief Strategy and Commercial Officer hos Esvagt.









- Den nye kontrakt understreger ikke blot vores fælles ambition om konstant at udfordre grænserne for effektiv drift af vindmølleparker, den bekræfter også Esvagt's position som den største ejer af build-to-contract SOV'er, siger han videre.









Den nye vindmøllepark ud for Hollands kyst forventes at være i drift i 2026, og partnerne har indgået en 15-årig kontrakt med mulighed for forlængelse. Kontrakten er tilpasset Vestas' servicekontrakt for EcoWende for at sikre optimal ydelse af møllerne.









- Vi er glade for at udvide vores samarbejde med Esvagt, som gennem mange år har vist, at de kan levere høj ydeevne og tilpasse sig markedsændringer. Vi har altid haft en fælles vision om løbende at forbedre sikkerheden, kvaliteten og den bæredygtige udvikling, der er nødvendig fremover, siger Keld Kristensen, der er chef for Operation Logistics Offshore hos Vestas.









Ecowende-vindmølleparken opfylder flere ikke-økonomiske kriterier fra den hollandske regering - eksempelvis oprettelsen af en fuglekorridor, forøgelse af navhøjden for at skabe mere plads til fugle, samt integration af fugle- og flagermusdetekterings- og afskrækkelsessystemer i mølledesignet.









Vestas og Esvagt har ambitioner om at drive en så bæredygtig virksomhed som muligt. Det nye batterihybride SOV-skib, der har et nyt kompakt design med lavt brændstofforbrug, er forberedt til fuld elektrificering.









Om Ecowende-vindmølleparken:

Ecowende vil have en vedvarende elproduktion på 760 MW, hvilket svarer til omkring tre procent af det nuværende hollandske elforbrug

Vindmølleparken skal opføres ca. 53 kilometer ud for den hollandske kyst nær IJmuiden





Om Esvagt:

Esvagt er leverandør af sikkerhed og support til søs og en af de store aktører inden for offshore vindløsninger

Esvagt introducerede SOV-konceptet i 2010 og har etableret sig som markedsleder inden for innovativ, sikker og effektiv maritim service til offshore vind

Esvagt er i dag den største ejer af SOV'er build-to-contract med ni SOV'er og yderligere fire under bygning i Europa og USA

Esvagt blev grundlagt i 1981 og har en flåde på over 40 skibe og beskæftiger ca. 1.300 medarbejdere både offshore og onshore

Esvagt modtog Vestas' "Sustainability Supplier of the Year"-pris for 2023

