Virtuelt skib skal tage unge med om bord - til gavn for virkelighedens skibsfarten

Onsdag 17. januar 2024 kl: 10:47

Af: Redaktionen

Rederierne har brug for kloge hoveder og dygtige hænder ombord på deres skibe. Derfor har man i flere år forsøgt at gøre unge interesseret i en karriere i ship­ping­bran­chen med kampagnen “World Careers”. Kampagnen får med ovennævnte bevilling på fem millioner kroner en mærkbar saltvand­s­ind­sprøjt­ning, som skal gå til at udvikle et digitalt skib, som forhåbentlig vil vække interessen for skibsfarten hos endnu flere unge.









- Med denne flotte bevilling, kan vi endelig sætte skub i planlægningen af et omfattende digitalt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le om ship­ping­bran­chen, som kan være med til at tiltrække unge til rederierne. Jeg er virkelig glad for, at Norden//Orient’s Fond på denne måde er med til at fremtidssikre Danmark som søfartsnation, siger kampag­ne­ansvar­lig for World Careers, Mikkel Gram.









Projektet, som kaldes Skibsuniverset, skal danne ramme om et un­der­vis­nings­u­ni­vers med maritime fag-temaer til brug i grundskolen og på ung­doms­ud­dan­nel­ser. Med et digitalt visualiseret skib, som eleverne kan gå om bord på, på opdagelse i og lære mere om de mange forskellige aspekter af ship­ping­bran­chen, skal materialet være med til at gøre undervisningen levende og nærværende og forhåbentligt skabe øget interesse for Det Blå Danmarks mange uddannelses- og kar­ri­e­re­mu­lig­he­der.









- Ship­ping­bran­chen indeholder rigtig mange spændende uddannelses- og kar­ri­e­re­mu­lig­he­der, og et skibsunivers kan bidrage til at vække de unges nysgerrighed og fremtidsdrømme, når de fordyber sig i den brede palet af fagretninger, som et skib kan byde på, siger Mikkel Gram.









Skibsuniverset er i sin tidlige udviklingsfase, hvor råskitsen har ligget på tegnebrættet siden juni sidste år. Skibsuniverset forventes at blive lanceret januar 2025.









Fakta om World Careers:

World Careers er Danske Rederiers re­k­rut­te­rings­kampag­ne for Det Blå Danmark

Kampagnen er målrettet unge for at skabe bedre kendskab til en karriere indenfor en maritime branche.

World Careers står blandt bag det populære digitale læringsspil ”Seven Seas”, som mange skoleelever gennem tiden har stiftet kendskab med

Et nyt projekt, som man længe har drømt om at skabe, er et virtuelt skib, som eleverne kan udforske i et virtual reality univers









