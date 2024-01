Lastvognsforhandler sælger også torpedoer

Onsdag 17. januar 2024 kl: 10:22

(Foto: Vlastuin Truckopbouw)

Af: Redaktionen Der er tale om en ny tre-akslet Scania-trækker - en såkaldt T-model. For selvom Scania indstillede produktionen af sine T-modeller med lang snude i 2005, kommer der stadig nye af slagsen ud på vejene. Det sørger den hollandske opbygger, Vlastuin Truckopbouw, for.Og det er netop en bil fra Vlastuin Truckopbouw, som HEJ Trucks har fået fat i og har sat til salg.Den tre-akslede trækker er Scania 770ST - en torpedomodel - der er bygget op over en fabriksny Scania 770S boogietrækker, som man hos Vlastuin Truckopbouw har sat snude på og udstyret med lidt ekstra - eksempelvis Alcoa Dura-Bright alufælge, for- og cyklistkamera, lygtebøjle og tryklufthorn, aluminiumssideskørter, fuld aludørk og skorsten.Så hvis man går og ønsker at skille sig lidt ud fra de andre lastbiler på vejene, kunne T-modellen hos HEJ Trucks være en mulighed.



















