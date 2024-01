45-årig mand døde efter trafikulykke på glat vej

Tirsdag 16. januar 2024 kl: 15:44

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge Politiet på Midt- og Vestsjælland kom personbilen af ukendte årsager i slinger i forbindelse med overhalingen af en lastbil, som kørte i første vognbane. Bilen ramte autoværnet og snurrede rundt. Lastbilchaufføren - en 27-årig mand fra Amager - forsøgte at bremse for bilisten med forgæves, å lastbilen ramte personbilen i siden. De to mænd i personbilen blev bragt til traumebehandling på sygehuset - den ene i helikopter. Lastbilchaufføren slap uskadt.Personbilen blev totalskadet og indbragt til nærmere undersøgelse.Ulykkesstedet er blevet undersøgt af Bilinspektøren, som skal forsøge at klarlægge årsagen til uheldet. Politiet afventer Bilinspektørens erklæring.De pårørende blev underrettet umiddelbart efter uheldet.