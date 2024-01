Chauffør faldt ud af førerhus og kom i klemme

Tirsdag 16. januar 2024 kl: 15:27

Af: Redaktionen Uheldet, der af Midt- og Vestsjællands Politi betegnes som en arbejdslukke, skete på Vordingborgvej i Tureby, da en chauffør i en lastbil var ved at læsse jord af på en mark. Chaufføren, der sad på førersædet med åben dør, da lastbilen væltede under tipningen. Chaufføren faldt ud og blev kom i klemme i forbindelse med ulykken.Politi, brandvæsen og ambulance kørte til stedet, hvor lastbilchaufføren blev hjulpet fri og efterfølgende bragt til sygehuset til behandling. Politiet orienterede Arbejdstilsynet og optog rapport om ulykken.Meldingen fra sygehuset var efterfølgende, at mandens tilstand var stabil, og at han var sluppet uden at være kommet alvorligt til skade.