Chauffører og vognmænd kan genoplade deres viden på nyt truckstop ved Horsens

Tirsdag 16. januar 2024 kl: 13:57

Af: Redaktionen - Vi har gennem et års tid kigget efter nye lokaler til vores tekniske efteruddannelser af Scania Danmarks mekanikere. Når vi rykker til Recharge City frigør det plads til Scania Horsens, der har brug for de værkstedsbaner, vi i Academy bruger til undervisning, siger Johnny Pedersen, der er teknisk chef for servicemarked i Scania Danmark.Også Scania Driver Academy, der eksempelvis står for EU-efteruddannelse og ADR-kursus til chauffører og vognmænd, får mulighed for at åbne for flere kursister med de nye lokaler i Recharge City, der blandt andet rummer et stort overvåget parkeringsområde, et nyligt åbnet tankanlæg og restauranter og hotel.- Det bliver godt. Det er vi enormt glade for, så vi kan tilbyde de jyske chauffører og vognmænd samme høje niveau af EU-efteruddannelse og ADR-kursus som til vores sjællandske kursister i lokaler der er nye, lækre og ligger i Horsens, som er et centralt smørhul for Jylland, siger Thomas Skov Rasmussen, der er chef for Scania Driver Academy.Det er også ambitionen, at der i forbindelse med de nye Scania-faciliteter i Recharge City bliver et område dedikeret til levering af de nye biler, hvor Driver Academy er med inde over og står for en detaljeret gennemgang af bilen sammen med chauffør og vognmand.Scania Academy har godt 500 mekanikere og servicefolk igennem efteruddannelse årligt. Scania Driver Academy forventer at have over 1.000 kursister på EU-efteruddannelse og ADR-kursus i løbet af 2024 fordelt på Ishøj, Kolding, Esbjerg og Horsens. Kurserne udbydes som AMU-kurser.Recharge City er et storstilet projekt der, når det står færdigt, omfatter et 270.000 kvadratmeter stort rastepladsområde med indhegnet parkering til lastbiler, hotel, restauranter, kontorer, værksteder og opladningsmuligheder til både el-lastbiler og personbiler. Der vil være plads til 450 lastbiler i Recharge Citys 24-timers overvågede parkeringsområde, hvilket gør det til Europas første og største EU-platincertificerede parkeringsplads.- Vi har fra begyndelsen haft en vision om at skabe en ”full service”-oplevelse i Recharge City for både mennesker og køretøjer. At Scania Academy og Driver Academy nu bliver en del af Recharge City, er med til at gøre den vision til virkelighed. Derfor er vi utroligt glade for samarbejdet og ser frem til, at Scania kan tiltrække folk fra transportbranchen til fremtidens rasteplads, siger projektdirektør i Recharge City, Charlotte Ørnsvig.