Randers Kommune har sendt en første regning på godt 40 millioner kroner for oprydning ved miljøvirksomhed

Tirsdag 16. januar 2024 kl: 13:27

Af: Redaktionen Den første opgørelse lyder på 41.534.917 kroner uden moms, da Randers som kommune ikke er momsregistreret.- Da vi opgør pr. 9. januar 2024, er det regninger vi har fået fra 19. december og frem til 9. januar. Men det er en foreløbig opgørelse, for der kan komme flere regninger for perioden. Det er derfor vigtigt at understrege, at det er den første foreløbige opgørelse, siger Jesper Kaas Schmidt, der er kommunaldirektør i Randers Kommune.Randers Kommune har afholdt udgifterne, fordi kommunen er forpligtet til at udføre selvhjælpshandling i medfør af miljøbeskyttelseslovens prragraf 70, stk. 1. Regningen sendes til Nordic Waste i overensstemmelse med "forureneren betaler-princippet".Randers Kommune har blandt andet haft udgifter til entreprenører og vognmænd, der har transporteret forurenet jord længere væk fra Alling Å.Ifølge Randers Kommune ligger der omkring to millioner kubikmeter lettere forurenet og uforurenet jord hos virksomheden Nordic Waste, der har hjemsted syd for Randers, hvor producenten af letklinker - Leca / Fibo - tidligere havde produktion.Nordic Waste, der arbejder med håndtering og rensning af eksempelvis forurenet jord, er ejet af DSH Environment ApS, som igen er har SDK Freja A/S som hovedaktionær med 67 procent af aktierne.















I sidste ende er Nordic Waste A/S via A/S United Shipping & Trading Company med eksempelvis ejerskab af Bunker Holding A/S og Selfinvest ApS ejet af Selfgenerations M ApS, Selfgenerations N ApS og Selfgenerations T ApS med henholdsvis Mia Østergaard Rechnitzer, Nina Østergaard Borris og Torben Østergaard Nielsen som ejere.





Selfinvest ApS havde ved afslutningen af det seneste regnskabsår 30. april 2023 en egenkapital på 7.603.511.000 kroner efter et resultat før skat på 2.155.021.000 kroner.





Interesserede kan læse Randers Kommunes følgebrev til regningen på de nævnte 41.534.917 kroner her:













I det seneste regnskabsår viste Nordic Waste et overskud på 20.229.000 kroner, en egenkapital på 16.541.000 kroner og en balance på 16.541.000 kroner.I sidste ende er Nordic Waste A/S via A/S United Shipping & Trading Company med eksempelvis ejerskab af Bunker Holding A/S og Selfinvest ApS ejet af Selfgenerations M ApS, Selfgenerations N ApS og Selfgenerations T ApS med henholdsvis Mia Østergaard Rechnitzer, Nina Østergaard Borris og Torben Østergaard Nielsen som ejere.Selfinvest ApS havde ved afslutningen af det seneste regnskabsår 30. april 2023 en egenkapital på 7.603.511.000 kroner efter et resultat før skat på 2.155.021.000 kroner.Interesserede kan læse Randers Kommunes følgebrev til regningen på de nævnte 41.534.917 kroner

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.